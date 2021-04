La tariffa WindTre Young 5G con Easy Pay è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore aventi età massima 30 anni. L’operatore attraverso la sua offerta permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

WindTre Young 5G: costo e attivazione dell’offerta per i clienti under 30!

I nuovi clienti WindTre possono attivare l’offerta Young 5G con Easy Pay procedendo con l’acquisto di una nuova SIM in uno dei numerosi punti vendita del gestore. L’attivazione necessiterà di una spesa iniziale di 16,99 euro, ai quali sarà necessario aggiungere 14,99 euro per il primo rinnovo anticipato. WindTre specifica che sarà fondamentale mantenere attiva la nuova SIM per almeno 24 mesi, poiché in caso di recesso anticipato è previsto l’addebito della spesa inizialmente sottratta dal costo di attivazione, pari a 43,00 euro.

Il costo di rinnovo, invece, ammonta a 14,99 euro al mese e dovrà essere sostenuto attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

La spesa include nel prezzo alcuni servizi importanti, tra questi: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato, la navigazione hotspot.

Non sono previsti costi aggiuntivi né spese impreviste, a tal proposito WindTre blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo e consente a ognuno di scaricare l’app ufficiale per monitorare in qualsiasi momento le spese e i consumi effettuati. I clienti, tramite l’app WindTre, hanno inoltre la possibilità di richiedere assistenza e ricaricare la SIM.