WindTre si supera, è davvero incredibile! Attenzione però perché i giorni sono contati e c’è tempo solo fino al 16 aprile 2021. Cambiare la propria tariffa per spendere meno e avere di più da oggi è possibile. Ecco tutti i dettagli di un’offerta che potrebbe passare alla storia e sicuramente far risparmiare parecchi utenti.

WindTre Go 100 Flash+: tutto, ma proprio tanto a soli 8,99 euro al mese

Un’offerta da urlo quella che WindTre sta proponendo a tutti i suoi ex clienti che avevano dato il consenso all’operatore per essere contattati in merito a nuove proposte commerciali. Si chiama Go 100 Flash+ la sua tariffa che regala tutto, ma proprio tanto ad un prezzo eccezionale. Ecco come WindTre sta ingolosendo chi lo ha lasciato passando ad un altro operatore mobile:

“Scopri la Rete Top Quality di WINDTRE con 100 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 8.99E/mese. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 16/04. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100flpl“.

Vediamo nel dettaglio cosa offre questa nuova iniziativa.

Ecco i dettagli della nuova offerta Go Flash 100+

WindTre Go flash 100+ offre a tutti i vecchi clienti con un costo di soli 8,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 Giga di traffico dati.

Inoltre sono inclusi altri servizi in questa fantastica offerta di WindTre. Tra questi i più importanti ci sono la funzione Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica oltre all’opzione HotSpot, che per alcune compagnie non è incluso nel prezzo. L’attivazione è gratuita e la SIM al costo di 10 euro una tantum.

Chi sceglie di sottoscrivere questa promozione deve sapere che non potrà abbinare uno smartphone incluso nemmeno in futuro. Inoltre non è nemmeno possibile unirla a un’offerta per la rete fissa Super Fibra. Ad ogni modo si potrà aggiungere una delle soluzioni ricaricabili per telefonare all’estero.

Occorre anche precisare che questa offerta non è per sempre e potrebbe subire nel corso del tempo rimodulazioni come TIM e Vodafone, protagoniste di recenti aumenti.