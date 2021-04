Telegram: tutti gli aspetti che stanno consentendo all'app di battere WhatsApp

Sarebbe davvero impossibile attualmente per Telegram perdere utenti visto il grande hype generato. Tantissime persone hanno addirittura abbandonato il proprio account WhatsApp per trasferirsi alla celebre piattaforma di messaggistica russa. Il tutto è stato scatenato dall’annuncio di WhatsApp di voler aggiornare i propri termini e le proprie condizioni della privacy.

Ovviamente a conquistare gli utenti ci hanno pensato anche le molteplici funzioni di Telegram, rinomata proprio per questo suo aspetto. Una delle più importanti è quella che consente alle persone di entrare a far parte dei canali, i quali nel nostro caso possono essere portatori di offerte Amazon.

Telegram: queste sono le principali funzionalità descritte dal Play Store