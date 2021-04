Vodafone avrà un ruolo da protagonista anche in questa stagione primaverile. Il provider inglese ha deciso di sfidare ancora una volta Iliad e le sue tariffe low cost. Tutti coloro che decideranno di effettuare la portabilità del loro numero da altro gestore avranno la possibilità di accedere ad una promozione molto vantaggiosa con costi da ribasso.

Vodafone, la tariffa con 100 Giga per sfidare la concorrenza di Iliad

La promozione che Vodafone garantisce al suo pubblico è la Special 100 Giga. Il pacchetto di consumi per questa tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS illimitati e anche con 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per l’attivazione è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti di Vodafone che intendono sottoscrivere questa promozione dovranno aggiungere una quota mensile pari a 10 euro per il rilascio della scheda SIM. L’attivazione della tariffa sarà possibile solo ed esclusivamente in uno store ufficiale sul gestore sul territorio nazionale.

La Special 100 Giga guarda con particolare interesse a tutti gli utenti che passano in Vodafone a Iliad. Per coloro che effettuano la portabilità dal gestore francese è possibile anche l’attivazione online attraverso il sito ufficiale.

Oltre alla Special 100 Giga, il listino primaverile di Vodafone è caratterizzato anche dalla promozione Special 50 Giga. Gli utenti che sceglieranno questa seconda vantaggiosa tariffa del gestore inglese riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 50 Giga per internet. Il costo per il rinnovo della tariffa ogni trenta giorni sarà di 7,99 euro.