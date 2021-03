Esselunga rilancia il proprio Speciale Multimediale, attivando una campagna promozionale che richiama tutto ciò che abbiamo apprezzato in passato, tra cui appunto la possibilità di godere di un prodotto ad 1 euro, senza richiedere in cambio operazioni troppo complicate.

Gli acquisti possono essere completati nei vari punti vendita sparsi per il territorio, senza avere la possibilità di accedere ad esattamente gli stessi prezzi online sul sito ufficiale; in parallelo, comunque, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono in versione no brand. Gli utenti possono anche accedere al Tasso Zero, ma solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro per l’ordine.

Correte subito sul canale Telegram di TecnoAndroid, vi attendono un numero elevato di codici sconto Amazon e tantissime offerte speciali.

Esselunga: l’occasione per spendere poco è davvero ottima

Coloro che sceglieranno uno dei prodotti contrassegnati, avranno la possibilità, una volta giunti in cassa, di aggiungere 1 euro alla cifra richiesta, per ottenere in cambio il powerbank SBS da 20’000mAh (con valore commerciale di 39,90 euro). La consegna sarà immediata ed avverrà da parte degli addetti, non sarà necessario compilare documenti o attendere intervalli temporali per la consegna.

Naturalmente sono disponibili anche altri smartphone in promozione, tra questi possiamo trovare ad esempio l’Oppo reno 4Z, un modello in vendita a meno di 300 euro, ed in grado di garantire prestazioni decisamente interessanti. Le altre proposte del volantino esselunga sono tutte raccolte nelle pagine che abbiamo integrato come galleria fotografica direttamente nel nostro articolo, e che sono attive fino ad inizio aprile nei negozi Esselunga.