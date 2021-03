Il volantino MediaWorld non sembra avere rivali nel periodo corrente, è difatti possibile pensare di approfittare di ottime occasioni e di prezzi sempre più bassi, per mezzo dei quali ognuno di noi si ritroverà a godere di sconti interessanti sui prodotti maggiormente desiderati.

La campagna promozionale risulta essere attiva fino al 5 aprile 2021, in ogni singolo punto vendita dislocato sull’intero territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale di MediaWorld. L’utente che opterà per l’acquisto dal divano di casa, tuttavia, sarà anche costretto a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, il cui prezzo non andrà oltre i 10 euro (a meno che non si acquisti un elettrodomestico).

MediaWorld: tantissimi sconti per tutti

Il volantino MediaWorld viene intitolato Muoviti Smart, di conseguenza è principalmente votato ai prodotti legati alla mobilità elettrica, quali possono essere i monopattini; nonostante ciò, sfogliandone le pagine si possono scovare buone occasioni anche per quanto riguarda gli smartphone di ultima generazione.

L’occhio cade più che altro sui modelli di casa Apple, qui l’azienda si è sbizzarrita nella realizzazione di una campagna più che adeguata, in questo sarà possibile acquistare iPhone 11 Pro a 879 euro, iPhone 11 a 699 euro, per finire chiaramente con il top di gamma del momento, l’iPhone 12, acquistabile a 899 euro.

Non mancano ovviamente soluzioni legate al mondo Android, le quali garantiscono sconti abbastanza interessanti a tutti gli utenti che vorranno spendere poco, senza pretendere prestazioni eccellenti.