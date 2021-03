TIM è tra gli operatori che mette a disposizione di tutti i suoi clienti il bonus internet. Gli abbonati che decideranno di attivare un piano per la Fibra ottica avranno la possibilità di ricevere un incentivo molto vantaggioso dal valore di 500 euro. La promozione di TIM si rivolge in egual misura sia a tutti i nuovi abbonati sia a chi ha già un piano attivo per la telefonia fissa.

TIM, il bonus da 500 euro da utilizzare per la Fibra ottica

Anche TIM si allinea quindi alle promozioni previste da WindTre e Vodafone per il bonus internet. L’incentivo del gestore italiano sarà diviso in due parti proporzionali: una prima parte sarà utile per attivare un’offerta di Fibra ottica, una seconda parte invece sarà utilizzata per l’acquisto di un tablet.

Gli abbonati che vorranno attivare il bonus internet possono fare richiesta attraverso il sito internet del gestore o anche in uno degli store ufficiali. Necessaria per l’attivazione dell’incentivo sarà la presentazione di un’attestazione ISEE dal valore economico uguale o inferiore a 20mila euro.

La promozione di TIM con bonus internet già incluso nel prezzo prevede un prezzo mensile di 19,90 euro. I clienti che andranno ad attivare questa tariffa avranno la connessione con Fibra ottica illimitata più chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

Gli abbonati potranno decidere di acquistare anche tablet con costi ridotti. In queso caso TIM propone il dispositivo Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi al prezzo speciale di 29,90 euro. Già scontati da listino i 300 euro del bonus internet.