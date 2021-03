Comet prosegue nell’ottima proposta al pubblico italiano, con un volantino che non si nasconde, ma che rilancia la sfida alle rivali proponendosi come valida alternativa anche per coloro che vogliono risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Fino al 18 marzo è prevista una campagna promozionale disponibile sia nei punti vendita, che direttamente online sul sito ufficiale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti che decideranno di affidarsi all’e-commerce, potranno comunque ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro, in caso contrario sarà necessario versare un piccolissimo contributo.

Comet: questo è il volantino più interessante del momento

Con Comet gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con i prodotti Apple, spendendo molto meno del listino del periodo, in particolare sarà possibile acquistare iPhone 11, a soli 699 euro, passando anche per iPhone 12 Mini o Pro Max, i quali avranno prezzi che oscillano tra gli 800 ed i 1369 euro.

Chiaramente non mancano nemmeno offerte rivolte verso il pubblico che vorrebbe acquistare uno smartphone Android, anche se in questo caso gli unici modelli interessanti paiono essere legati alla fascia media, con prezzi che non superano i 300 euro, e tra i quali troviamo Motorola Moto G10, LG K42, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Xiaomi Redmi Note 9 (solo per citarne alcuni).

Per approfittare di tutti gli sconti di Comet, non dovete fare altro che aprire le pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo, in questo modo avrete la certezza di conoscere dettagliatamente i prodotti effettivamente in promozione.