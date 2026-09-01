GeForce NOW arriva su Firefox: oltre 5.000 giochi nel browser

Chi gioca in streaming da browser ha una possibilità in più, perché GeForce NOW su Firefox è ufficialmente disponibile a partire da oggi. L’annuncio arriva direttamente da NVIDIA con un comunicato, e il senso è semplice: il servizio di cloud gaming della compagnia si apre a un altro browser molto usato, aggiungendosi alla lista già piuttosto lunga di applicazioni pienamente compatibili. Nessun requisito esotico, nessun software da installare, si passa dal browser e si gioca.

Il numero che conta, in questa storia, è quello del catalogo: oltre 5.000 titoli raggiungibili attraverso il servizio. È la cifra che NVIDIA mette sul tavolo per spiegare la portata dell’operazione, e non è un dettaglio marginale, perché la forza di una piattaforma di gioco in streaming si misura soprattutto su cosa ci si trova dentro. L’apertura a Firefox, in questo senso, non cambia il catalogo ma cambia la platea potenziale, allargandola a milioni di persone che quel browser lo usano già ogni giorno per tutto il resto.

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Cosa significa avere GeForce NOW dentro Firefox

Il ragionamento dietro il gioco in streaming è sempre lo stesso: l’elaborazione avviene altrove, sui server, mentre al dispositivo dell’utente arriva un flusso video con cui interagire in tempo reale. Tradotto in pratica, significa poter avviare una partita senza dover contare esclusivamente sulla potenza della macchina che si ha davanti. Ed è proprio questo il motivo per cui il supporto ai browser pesa così tanto nell’ecosistema di NVIDIA GeForce NOW: meno passaggi intermedi, meno installazioni, più immediatezza.

Fino a questo momento la compatibilità copriva già una schiera consistente di applicazioni e dispositivi, e Firefox si inserisce ora in quel gruppo con pieno supporto. Non una versione parziale o sperimentale, ma un accesso completo al servizio, come dichiarato dalla stessa azienda nel proprio annuncio ufficiale. Un tassello in più, insomma, dentro una strategia che da tempo punta a rendere il servizio raggiungibile dal maggior numero possibile di porte d’ingresso.

Un ecosistema che continua ad allargarsi

L’espansione del servizio di NVIDIA segue una logica abbastanza riconoscibile: più piattaforme supportate, più occasioni di utilizzo. Ogni nuovo browser o dispositivo compatibile riduce la barriera d’ingresso, e in un settore dove la comodità pesa quanto le prestazioni questo tipo di mossa vale più di quanto sembri a prima vista. Chi lavora, studia o naviga con Firefox non deve cambiare abitudini per accedere al catalogo.

Va detto che l’annuncio riguarda specificamente l’arrivo del supporto, senza stravolgimenti nella struttura del servizio. Il catalogo di oltre 5.000 giochi resta il medesimo, così come l’impostazione generale della piattaforma. Cambia il punto di accesso, e per molti utenti è esattamente il dettaglio che mancava.

C’è poi un aspetto che vale la pena sottolineare, ed è la direzione complessiva del mercato. Il fatto che una realtà come NVIDIA continui ad ampliare il numero di ambienti compatibili con il proprio servizio racconta qualcosa sulla maturità raggiunta dal cloud gaming, passato negli anni da curiosità tecnologica a opzione concreta per una fetta crescente di giocatori. Il browser, in questo scenario, diventa una specie di console universale, disponibile praticamente su qualunque schermo connesso.

Da oggi, quindi, chi apre Firefox ha a disposizione anche questa strada, con il supporto completo confermato da NVIDIA e l’intero catalogo del servizio pronto all’uso.