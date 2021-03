Euronics vuole raggiungere il primo posto nella rivendita di elettronica, per questo motivo ha recentemente reso disponibile un ottimo volantino con validità fissata fino al 18 marzo, ma solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea.

Gli acquisti sono effettuabili senza limitazioni particolari, in termini di scorte o di categorie merceologiche, sebbene sia importante ricordare che non sarà possibile raggiungere gli stessi identici prezzi online sul sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero, inoltre, è disponibile per tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, a patto comunque che la finanziaria accetti la richiesta di prestito, previa presentazione delle buste paga dei mesi precedenti.

Euronics: quali sono i prodotti più scontati

Osservando da vicino gli sconti previsti da Euronics, notiamo essere disponibili tantissimi prodotti appartenenti alla fascia media, con qualche piccolo spunto sui modelli più recenti, i cui prezzi comunque sono praticamente identici ai listini del periodo, vedasi Xiaomi Mi 11 a 899 euro o gli ultimi Samsung Galaxy S21.

Le migliori occasioni sono quindi legate a Samsung Galaxy A51, Vivo Y20s, Huawei P40 Lite E, Huawei P Smart 2021, Oppo A73, Samsung Galaxy A41, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9T, Samsung Galaxy A31 o Samsung Galaxy A20e.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel dettaglio aprendo le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo, ricordando comunque che gli acquisti saranno effettuabili solamente presso i negozi del socio La Via Lattea, non altrove.