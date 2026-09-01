Garmin, nuova beta 18.27 per Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Nuovo giro di aggiornamenti in beta per Garmin, che nel corso del weekend ha rimesso mano al software di buona parte del proprio catalogo, portando avanti lo sviluppo di quello che diventerà il prossimo major update per tutti gli orologi ancora supportati. Oltre ai modelli più recenti della gamma Forerunner, questa volta sono stati coinvolti Venu X1, Venu 4, vivoactive 6 e l’intera famiglia Fenix 7, ormai con due generazioni sulle spalle ma tutt’altro che abbandonata. Il quadro è quello tipico delle fasi avanzate di un ciclo di sviluppo, con il lavoro concentrato quasi tutto sulla caccia ai bug piuttosto che sull’introduzione di funzioni inedite.

Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6 passano alla versione 18.27 beta

I tre smartwatch abbandonano la precedente 18.23 beta e salgono alla nuova versione 18.27 beta, quinta release in anteprima di questo ciclo. Il changelog ufficiale è tutto sbilanciato sulle correzioni, con una dozzina di problemi risolti. Vale la pena ricordare che Venu X1 è stato presentato a metà giugno 2025 ed è disponibile in Italia da allora, Venu 4 è arrivato a metà settembre 2025 con vendite partite il 22 settembre, mentre vivoactive 6 risale ad aprile 2025.

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Ecco cosa cambia rispetto alla 18.23 beta:

Risolto un potenziale problema con il display che poteva causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti.

Risolto un problema che poteva impedire l’attivazione dell’impostazione Always On Display.

Risolto un problema relativo alla pausa della musica quando il provider musicale è impostato per controllare il telefono.

Risolto un problema per cui il volume poteva non regolarsi correttamente nell’app Musica.

Risolto un problema relativo alla mancata emissione dei toni dei pulsanti.

Risolto un problema per cui i toni di avviso potevano non essere riprodotti durante il rilevamento di un incidente.

Risolto un problema per cui l’Assistente Telefono poteva non riconoscere i comandi vocali.

Risolto un problema per cui l’Assistente Telefono non funziona dopo essere stato interrotto da una chiamata in arrivo.

Risolto un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori poteva essere interrotto prima del completamento.

Risolto un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori poteva risultare difficile da sentire con la musica in sottofondo.

Risolto un problema che poteva causare un ritardo nella visualizzazione del punteggio durante una partita di golf.

Risolti altri problemi minori.

Aggiornate le traduzioni (GCM Translation v4.40).

Fenix 7 e famiglia: arriva la 27.17 beta

Capitolo diverso per gli ex top di gamma dedicati alle attività outdoor. La nuova 27.17 beta riguarda un elenco lunghissimo di modelli: Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Questi orologi avevano ricevuto l’ultimo aggiornamento stabile ad aprile, con la versione 26.09, chiudendo un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi. Poi quattro mesi di silenzio, prima della ripartenza verso il prossimo major update. Dopo la 27.15 beta di un paio di settimane fa, il changelog di questa nuova release è ancora più asciutto del solito e si limita a una singola voce: risolto un problema per cui la funzione Broadcast HR a volte causava lo spegnimento del dispositivo.

Come installare l’aggiornamento o entrare nel programma beta

Per aggiornare basta seguire le istruzioni delle notifiche che arrivano dall’app Garmin Connect oppure direttamente dall’orologio. Dato che la distribuzione è graduale, può capitare di non aver ancora ricevuto nulla: in quel caso si può controllare manualmente dallo smartwatch, entrando nella sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni, oppure collegare l’orologio via USB a un computer e cercare le nuove versioni con il software Garmin Express.

Chi invece vuole iscriversi al programma Beta deve accedere al proprio account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona dei dispositivi in alto a destra, selezionare il modello scegliendolo dal nome o dall’immagine, cliccare su Join Beta Software Program e accettare termini e condizioni. Fatto questo, dall’orologio serve seguire il percorso Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti, Installa ora.