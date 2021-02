La robotica ha compiuto negli ultimi decenni dei passi davvero da gigante che hanno praticamente coinvolto quasi tutti i settori: dall’agricoltura all’astronomia, dalla medicina all’ingegneria. Oggi, però, arriva una novità davvero incredibile che si chiama Spot. Si tratta di un cane robot totalmente autonomo e che riesce ad aprire le porte e, grazie al braccio del quale è dotato, riesce anche a raccogliere i rifiuti.

A realizzare Spot è stata la Boston Dymanics che con un video ha illustrato le novità del loro cane robot che è già in vendita ad un prezzo a dir poco da capo giro: 75.000 dollari. Spot non è sicuramente un cane da passeggio, inutile sottolinearlo, ma è un robot estremamente complicato e totalmente indipendente nei movimenti che può essere utilizzato per operazioni di sorveglianza all’interno di zone critiche ma, può anche essere utilizzato come supporto all’uomo dove l’essere umano non riesce ad arrivare.

Spot Enterprise: ecco quali sono le novità rispetto alla versione precedente

Dopo la prima versione del cane robot chiamata Explorer, la Boston Dynamics ha messo in campo Spot Enterprise, una versione nuova e migliorata dell’androide. Tra le novità del cane robot sicuramente la più importante è la possibilità di auto-ricaricarsi grazie ad una particolare “cuccia”. Mentre Explorer aveva un’autonomia di soli 90 minuti e richiedeva una ricarica manuale, Spot Enterprise possiede una base di ricarica che l’androide raggiunge in piena autonomia. Ciò, ovviamente, amplia tantissimo le possibilità di utilizzo del robot.

Questa nuova versione di Spot, consente anche di poterlo utilizzare come un aiuto per molti operatori che devono lavorare in zone particolari sia sotto il profilo della gestione che della sorveglianza. Il cane robot possiede infatti un braccio che può essere controllato a distanza per aprire porte, girare leve e azionare bottoni. Questo rende l’androide particolarmente utile, ad esempio, nella gestione delle piattaforme petrolifere poste in mezzo al deserto o in mezzo al mare.

Si tratta di una novità davvero incredibile e che dimostra come la robotica, pian piano, conquisterà molti settori lavorativi consentendo di lavorare in sicurezza evitando di esporre a rischi gli esseri umani. Nel video che segue, presentato dalla Boston Dynamics, possiamo vedere Spot Enterprise in azione.