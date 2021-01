Ci troviamo in balia degli eventi dettati dal Coronavirus. Tanti sportivi sono costretti in casa dalla pandemia che sembra non voler mollare la presa. Molte persone non si rassegnano al lockdown delle palestre e dei centri sportivi e decidono di armarsi di pazienza per quel che riguarda l’allenamento in casa. Un valido aiuto giunge anche dalle app gratuite che tanti stanno scaricando per i propri dispositivi per finalizzare un piano di workout con o senza attrezzi in casa. Ecco le soluzioni migliori a costo zero.

Allenarsi senza attrezzi in casa con le app migliori del momento

Il 2021 è iniziato e tra i buoni propositi di migliaia di italiani c’è quello di tornare in forma in tempo per un’estate che potrebbe iniziare a concedere maggiore respiro. Serate in spiaggia e giornate di sole per mostrare gli effetti benefici di un allenamento più o meno intensivo. Per tornare in forma e sentirsi bene non c’è niente di meglio che di un piano di allenamento mirato.

La gestione delle sessioni può avvenire tramite app Android del calibro di “Keep, il trainer a domicilio”. Appositamente progettata per venire in contro al vostro stile di vita concede ben 400 esercizi intagliati sulle vostre abitudini di allenamento e sullo stato generale di salute. Pochi minuti per calibrare l’esperienza di utilizzo e si è subito pronti.

Esiste anche una valida alternativa con “Sworkit: Personal Trainter” che a differenza della precedente è a pagamento dopo un primo periodo di prova gratuita. Anche in questo caso verranno proposte domande mirate per dedurre il vostro stile di vita (sedentario, attivo o sportivo) Oltre 200 gli esercizi diversificati mirati a riacquistare tono muscolare ed elasticità.

Concludiamo con Virtuoso, l’app che consente di vincere premi allenandosi. Più ti alleni e più possibilità hai di portarti a casa bilance, massaggi gratuiti, misuratori di pressione e molto altro. Sicuramente un valido incentivo per mettersi in forma.