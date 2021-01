Telegram: tutti i motivi per cui WhatsApp perde con l'app in blu

Telegram, applicazione di messaggistica istantanea che fa la corte a tutti gli utenti che preferiscono WhatsApp, detiene ormai una sua fetta di pubblico ben fornita. Risultano tantissimi coloro che hanno scelto di utilizzare in pianta stabile questa nuova realtà, la quale poi tanto nuova non è. Sono ormai diversi anni che Telegram bazzica nel mondo della telefonia mobile, proponendo un’applicazione anche per desktop.

In molti si chiedono ancora cosa cambia tra WhatsApp e Telegram, applicazioni che nascono con lo stesso scopo. In realtà la seconda stando al parere di molti differisce per via delle possibilità che offre, le quali possono comportare diversi benefici anche in termini di privacy. La grande differenza proviene poi dai canali, i quali non sono altro che dei gruppi di WhatsApp in cui è possibile a volte fare anche degli affari.

Per questo vi proponiamo il nostro canale Telegram ufficiale che offre articoli Amazon a prezzi super scontati e con codici sconto gratis. Clicca qui per entrare.

Telegram: ecco quali sono le principali funzionalità di quest’applicazione

Come è possibile leggere ad esempio dalla descrizione del Play Store di Google, Telegram rappresenta una vera e propria risorsa per chi ama smanettare:

“Per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio venga letto solo dal suo destinatario.”. Ecco poi altre caratteristiche: