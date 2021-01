Come sempre, anche in questo mese di Gennaio, Sky non fa mancare il suo supporto agli utenti che hanno già un abbonamento attivo e che hanno dimostrato negli anni la loro fedeltà. La pay tv ha messo a disposizione del suo pubblico ben tre occasioni. I principali vantaggi sono ovviamente a favore di coloro che hanno regolamentato l’iscrizione sulla piattaforma Extra.

Sky, il 2021 si apre con questi tre omaggi per i clienti fedeli

La prima occasione che Sky mette a disposizione dei suoi utenti è legata al decoder di nova generazione Sky WiFi. Coloro che hanno un piano attivo per la tv satellitare, al tempo stesso, potranno attivare dei piani per le iniziative di Fibra Ottica con costi vantaggiosi. I clienti di Sky da almeno un anno avranno un mese gratis per le offerte di telefonia. Previsti sei mesi a costo zero per la Fibra Ottica per chi risulta abbonato da almeno sei anni.

Sempre molto vantaggiosa è poi l’offerta legata al decoder di nuova generazione Sky Q. Gli abbonati di Sky potranno acquistare il dispositivo con 4K ed app al prezzo speciale di 29 euro. La riduzione rispetto ai costi di listino è di ben 70 euro.

La terza ed ultima promozione è invece quella per il nuovo ticket Intrattenimento Plus. Il pacchetto che prevede l’associazione tra Sky e Netflix prevede un’iniziativa davvero particolare: per gli utenti fedeli della pay tv (con almeno tre anni di abbonamento attivo) il primo mese del ticket con serie tv e film Netflix è a costo zero.