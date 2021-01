Euronics spaventa tutti con il lancio di un volantino che prova a superare le offerte e la diffidenza degli utenti, garantendosi l’accesso all’Olimpo dei rivenditori di elettronica, in cambio di prezzi molto più bassi del normale, e sconti veramente speciali sotto ogni punto di vista.

In linea con quanto osservato in passato, la campagna promozionale corrente risulta essere disponibile solamente in negozio, ma con limitazioni e differenze; stando a quanto comunicato dovrebbe essere attiva ovunque, tuttavia i prezzi potrebbero essere diversi per quanto riguarda i soci, di conseguenza si consiglia la visione del volantino Euronics del negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: la campagna promozionale riserva grandi offerte

La campagna promozionale di Euronics riserva grandissime offerte per tutti gli utenti che potranno accedervi, infatti sarà possibile mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti Apple in circolazione, pagandoli relativamente poco. In particolare parliamo di 939 euro per l’iPhone 12, di 1189 euro per l’iPhone 12 Pro, mentre di 1289 euro per l’iPhone 12 Pro Max, tutti sono modelli con 64GB di memoria integrata.

Il volantino Euronics si avvicina comunque anche ad altre categorie merceologiche, senza dimenticare i modelli di smartphone più economici, come Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 9/9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Vivo Y11s, LG K22/K42 o Oppo A15, i cui prezzi non vanno sicuramente oltre i 400 euro.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale potete comunque decidere di aprire subito le pagine che trovate nel nostro articolo, ricordando tutte le limitazioni.