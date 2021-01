LG ha annunciato oggi l’introduzione della nuova versione del suo sistema operativo per Smart TV. WebOS 6.0 sarà disponibile per i TV LG OLED, QNED Mini LED, NanoCell e UHD, che supporteranno adesso i nuovi comandi vocali con Google Assistant ed Amazon Alexa.

LG lancia webOS 6.0, il nuovo sistema operativo per Smart TV

WebOS 6.0 introduce una esperienza utente più intuitiva, tanto per la fruizione quanto per la scoperta di nuovi contenuti. La nuova schermata Home, infatti, offre un più rapido accesso alle applicazioni utilizzate di frequente e mostra i contenuti suggeriti in base alle preferenze dell’utente, tenendo quindi in considerazione quelli fruiti in precedenza.

Debutta anche la funzione Magic Explorer, che fornisce contenuti informativi legato alle immagini mostrate sullo schermo, come informazioni sugli attori, sulle location ed altre curiosità. Mentre la nuova funzionalità Next Picks analizza le preferenze degli utenti proponendo loro i contenuti più affini. In questo modo, sarà più semplice trovare contenuti di proprio gusto, senza perdere troppo tempo nel sfogliare un intero catalogo e trovarsi a guardare, poi, un film che magari non piace.

Un’altra novità introdotta da LG è il Telecomando Puntatore (Magic Remote), dal design elegante ed ergonomico. Questo dispositivo rende l’utilizzo dei televisori LG ancora più semplice ed immediato, specie se si vuole controllare il TV tramite comandi vocali – e quindi interagendo con Alexa o Google Assistant. Il telecomando permette anche di personalizzare alcuni tasti a scelta rapida per accedere alle proprie piattaforme di streaming preferite, come Netflix, Amazon Prime Video o Disney+. Grazie al Magic Tap, la funzione NFC del nuovo Telecomando Puntatore, è possibile condividere i contenuti dallo smartphone al TV e viceversa.

“L’ultima versione della nostra piattaforma TV, webOS 6.0, rappresenta l’aggiornamento più significativo da quando abbiamo introdotto webOS nel 2014,” ha detto Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company. “Grazie alla nuova versione di webOS, LG dimostra il suo impegno nell’offerta di servizi, prodotti e tecnologie che rispondono ai bisogni e desideri delle persone”.