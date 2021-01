Nelle ultime settimane, abbiamo visto diverse case automobilistiche di fascia alta collaborare con marchi audio premium per lanciare cuffie a marchio congiunto, che includono Lamborghini e Rolls-Royce. Bugatti è diventato l’ultimo nome a salire sul carro; tuttavia, il produttore dell’hypercar francese, ha adottato un percorso leggermente diverso. In collaborazione con il marchio audio tedesco Tidal, Bugatti ha presentato una nuova gamma di altoparlanti da pavimento denominata “Royale“.

Maggiori dettagli su questi nuovi altoparlanti di lusso

Tutti gli irriducibili fan di Bugatti ricorderanno che questo nome ha una grande importanza per la casa automobilistica. Negli anni ’30, Bugatti aveva introdotto una limousine ultra-opulenta chiamata Royale. Ne furono costruiti solo sei esemplari, ma la casa automobilistica poteva venderne solo tre a causa della Grande Depressione. Come l’auto di lusso, l’altoparlante Royale è un’incredibile dimostrazione di ricchezza ed è stato realizzato per essere il migliore.

L’altoparlante Royale è di dimensioni enormi; è alto 56,6 pollici e pesa 352 libbre. Proprio come le hypercar Bugatti, l’altoparlante ha un design arrotondato ed è realizzato utilizzando i migliori materiali. Ogni singolo altoparlante è dotato di quattro subwoofer a lunga escursione e due woofer anteriori con diaframmi in alluminio. Tidal afferma anche che Royale è un altoparlante attivo con la propria amplificazione incorporata.

Non ha bisogno di essere pilotato da un amplificatore e preamplificatore separati. L’unità audio arriverà anche con un controller personalizzato con marchio Bugatti che ti permetterà di collegare le tue varie sorgenti audio agli altoparlanti. Per cominciare, Tidal offrirà due versioni in edizione limitata dell’altoparlante Royale: Edition Blanc e Edition Noire. Come suggerisce il nome, uno è tutto bianco mentre l’altro tutto nero.

Tidal realizzerà 15 unità di ogni edizione. Per la normale serie Royale, Tidal consentirà ai clienti di personalizzare i propri altoparlanti con una moltitudine di finiture e materiali. L’altoparlante sarà disponibile in uno dei due temi: armadi monoscocca o bicolore. Il prezzo non è stato ancora reso noto.