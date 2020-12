Gli sconti Carrefour applicati direttamente nel volantino di Natale, sono tra i migliori attualmente disponibili sul mercato, poichè il cliente potrà mettere le mani su ottimi prodotti a prezzi sempre più bassi di quanto osservato presso le dirette rivali del settore.

La campagna promozionale disponibile da Carrefour risulta essere attiva solo nei punti vendita in Italia, come sempre accade quando parliamo della suddetta azienda, gli acquisti effettuati sul sito ufficiale presenteranno prezzi differenti rispetto al negozio stesso. Indipendentemente da tutto ciò, tranne che per indicazione differente, il prodotto verrà commercializzato con garanzia di 24 mesi, e soprattutto in una versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: ecco le nuove offerte da non perdere

Dopo aver atteso per mesi uno sconto su un prodotto Apple, nell’ultimo periodo tutti i rivenditori di elettronica hanno deciso di puntare forte sui modelli dell’azienda di Cupertino. Carrefour ha difatti scontato l’iPhone 11, un terminale recentemente soppiantato dal nuovo iPhone 12, ma ancora in grado di catturare l’attenzione dei consumatori con prestazioni all’altezza, e sopratutto un prezzo di soli 699 euro.

Da non perdere comunque anche gli sconti applicati su modelli più economici, del calibro di Oppo A9 2020, di Xiaomi Redmi Note 9S, di Motorola E6 Play o Samsung Galaxy A41, i cui prezzi non superano nemmeno la soglia dei 400 euro.

Il volantino Carrefour è raccolto interamente nelle pagine che trovate direttamente nel nostro articolo, ricordandovi la disponibilità esclusiva, almeno ai prezzi effettivamente indicati, solo nei punti vendita in Italia.