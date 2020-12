Le occasioni in casa Expert continuano con il volantino che risulta essere attivo fino a Natale, in tutti i singoli punti vendita dislocati per il territorio nazionale, ma anche effettivamente raggiungibili sul sito ufficiale dell’azienda. Solo in questo caso, è importante ricordarlo, sarà necessario versare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Risparmiare con Expert è divenuto molto più semplice con il passare del tempo, grazie ad una nuovissima campagna promozionale, tutti gli utenti si ritrovano a poter acquistare anche veri e propri top di gamma, senza spendere cifre folli. I prodotti in promozione sono disponibili in versione no brand, e sopratutto con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita d’acquisto.

Expert: queste sono offerte da non perdere

Le offerte di Expert sono assolutamente da non perdere, a partire dall’ottimo prezzo applicato sul Samsung Galaxy S20+, un prodotto definito a tutti gli effetti un top di gamma assoluto, in vendita dalla primavera 2020, ad un listino originario che purtroppo per noi superava abbondantemente i 1000 euro. Grazie al deprezzamento temporale, l’azienda è riuscita ad abbassarlo ad una cifra più che accettabile, saranno infatti necessari 679 euro per il suo acqusito finale.

Il volantino raccoglie al proprio interno anche altri sconti altrettanto interessanti, applicati su prodotti più economici, come Oppo A53s, Xiaomi Mi 10T, Oppo A73, Xiaomi Redmi 9C o similari. Per conoscere tutta la campagna da vicino, ed approfittare delle numerose offerte pensate appositamente per voi, aprite le pagine nell’articolo.