MVNO: novembre regala delle ottime promozioni sotto i 10 euro

Gli operatori virtuali, anche detti MVNO (Mobile Virtual Network Operator), si riferiscono a quella cerchia di gestori che non avendo tutte le infrastrutture necessarie per fornire i servizi poggiano su operatori telefonici di grande fama. Per il mese di novembre queste hanno sfornato delle grandi novità. Iniziamo subito.

Very Mobile, legata a WindTre, propone ben due piani tariffari: 30 Giga e 100 Giga, il cui costo mensile dipende dall’operatore di provenienza. Entrambe le opzioni comprendono minuti ed SMS illimitati e servizi come la modalità Hotspot WI-FI, Ti Ho Cercato e Ring Me. L’unico costo aggiunto è di 5 euro una tantum per l’attivazione della nuova SIM.

Per chi proviene da compagnie come Iliad, CoopVoce, Fastweb, Poste Mobile e altri MVNO, il costo è di 4,99 euro al mese per l’opzione da 30 Giga e di 6,99 euro al mese per quella da 100 Giga.

Attivando un nuovo numero Very Mobile considerate i 4,99 euro al mese per 30 Giga e 7,99 euro al mese per 100 Giga.

Infine, chi proviene da ho., Kena Mobile, Spusu, Tim, Vodafone o WindTre dovrà pagare più di 10 euro. Trattasi infatti di 11,99 euro al mese per 30 Giga e di 13,99 euro per 100 Giga.

MVNO: le offerte di Kena Mobile

Kena Mobile, l’operatore virtuale appartenente a TIM propone offerte con lo stesso piano di navigazione in 4G e SMS illimitati ma con costi che variano dall’operatore di provenienza.

La proposta Kena Mobile 70 Giga a 5,99 euro al mese è esclusivamente per i clienti di Iliad e da operatori virtuali come Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile e tanti altri ancora. Vanno considerate inoltre la SIM e l’attivazione del servizio, per il resto il primo mese è gratuito per chi attiva online il piano tariffario.

Per i nuovi iscritti a Kena Mobile l’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese, in tal caso però si avranno 50 Giga di traffico internet e si dovrà considerare il costo extra una tantum di 8,99 euro per l’attivazione della SIM.