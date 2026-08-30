Xbox, i giochi fisici diventano digitali: si parte il 31 agosto

Microsoft apre la porta alla conversione dei giochi fisici Xbox in versioni digitali, e lo fa presentando la novità come un tassello della propria strategia di preservazione. L’idea è semplice quanto interessante: il disco che sta in salotto da anni può diventare la chiave per sbloccare una copia digitale dello stesso titolo, senza smettere di funzionare come ha sempre fatto. Un modo per far viaggiare le librerie di gioco tra generazioni diverse, invece di lasciarle ferme sullo scaffale.

La prova partirà il 31 agosto tra i membri del programma Xbox Insider e il meccanismo, almeno sulla carta, non richiede acrobazie. Basta inserire un disco compatibile di Xbox One o Xbox Series X nella console, avviare il gioco e riscattare il diritto digitale collegato. Microsoft sostiene che la maggior parte dei titoli fisici di quelle due generazioni sarà supportata e che il debutto coprirà migliaia di giochi. Quando il singolo titolo lo consente, l’accesso si estende anche a Xbox Play Anywhere e a Xbox Cloud Gaming.

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Il disco resta il centro di tutto

C’è un dettaglio che spiega bene la logica dietro l’operazione: riscattare quel diritto non genera una seconda copia indipendente. La licenza digitale resta legata a quel disco specifico e può passare da un account all’altro quando il supporto cambia proprietario. Tradotto in pratica, non sarà possibile digitalizzare un gioco, rivendere il disco e tenersi entrambe le versioni. Il sistema conserva quindi una caratteristica tipica del formato fisico, cioè la possibilità di circolare tra le persone, aggiungendo però qualche comodità del mondo digitale.

Non è un salto nel vuoto, del resto. Da anni Microsoft usa la retrocompatibilità per tenere in vita titoli delle generazioni precedenti: Xbox Series X|S eseguono giochi selezionati della prima Xbox e di Xbox 360, oltre a una fetta del catalogo Xbox One. Quando il gioco è su disco ed è compatibile con Series X, il supporto funziona già oggi come una specie di tessera di riconoscimento mentre la console scarica la versione adatta.

Preservare non vuol dire per sempre

Qui serve un po’ di realismo. Conservare il supporto non significa che l’esperienza completa resterà disponibile all’infinito. La stessa Microsoft ricorda che i servizi Xbox Live legati ai giochi della prima Xbox, come il multigiocatore online e i relativi negozi, non sono più attivi, mentre alcune funzioni offline continuano a rispondere. E poi c’è la fisica: i dischi si rovinano, si graffiano, invecchiano, e senza un lettore capace di leggerli valgono poco. La nuova funzione aggiunge una strada in più per mantenere l’accesso, ma non cancella la dipendenza da server e servizi online e non garantisce che la compatibilità duri per sempre.

Il discorso, comunque, non riguarda solo il funzionamento tra dieci o vent’anni. I dischi permettono qualcosa di molto più immediato, cioè passare di mano. Si comprano usati, si rivendono, si prestano, si regalano. Cose che un acquisto digitale tradizionale non replica allo stesso modo. Ecco perché l’arretramento del supporto fisico tocca anche un nervo economico e pratico, oltre a quello della preservazione: la sua eventuale scomparsa cancellerebbe un mercato dell’usato e una libertà di disporre dei propri acquisti che l’ecosistema digitale non ha ancora ricostruito in forma equivalente.

Due strategie diverse tra Xbox e PlayStation

Il confronto con la concorrenza racconta bene la fase di passaggio in cui si trova il settore. Sony smetterà di produrre dischi per i nuovi giochi a partire da gennaio 2028, mentre Microsoft finora non ha comunicato una data simile né ha chiarito se intende muoversi nella stessa direzione. La funzione appena annunciata si può leggere in due modi che non si escludono a vicenda: uno strato aggiuntivo di conservazione delle librerie e, allo stesso tempo, un modo per ridurre la futura dipendenza dal lettore ottico. Quello che è certo è che Xbox sta costruendo una libreria capace di muoversi meglio tra il mondo dei dischi e quello dei download.