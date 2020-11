Le penne senza inchiostro sono viste da molte persone come una nuova categoria, ma è davvero più un ritorno. In epoca romana, lo stilo utilizzato per contrassegnare le tavolette di argilla era spesso fatto di piombo, ed era anche usato per contrassegnare il legno o il papiro, poiché il piombo lasciava un segno scuro dietro.

Le moderne penne senza inchiostro sono essenzialmente la stessa idea, anche se la piccola punta in lega di piombo è montata su un corpo di altri metalli, rendendole piuttosto più resistenti e più sicure da usare.

Usualmente, sono come un grado di matita molto duro, che scrive un segno grigio su carta, ma senza che la punta si logori in modo percettibile. Poiché la punta in lega di metallo si consuma così lentamente, dovrebbero durare per tutta la vita.

Questo è il caso della penna Napkin 4EVER Pininfarina Cambiano

Una penna senza inchiostro e senza ricarica in grado di scrivere per sempre grazie a una speciale punta in metallo.

Penna in alluminio e legno, ricorda nel tratto una matita ma resiste indelebile sul foglio bianco come una qualsiasi stilografica.

A renderla inesauribile, un materiale innovativo della punta consistente in una lega di diversi metalli (Ethergraph) che le conferiscono durabilità infinita.

Leggera, armoniosa nelle linee, resistente ed eterna, Napkin Pininfarina è un oggetto di design da collezione che saprà durare nel tempo.

Ce ne sono diverse e con prezzi vari:

Forever Prima TITANIUM – Stilo Con Puntale In Ethergraf – TITANIO – 31,93€

Pininfarina Cambiano Cedro H2 Speed – Stilo con puntale in Ethergraf – 87,69€

Pininfarina Cambiano 500th Leonardo Da Vinci – Set Stilo in Ethergraf e Penna a Sfera – 199,00€

Pininfarina Cambiano con Puntale in Ethergraf – Star Wars Edition – 450,00€

Forever Piuma 500th Limited – Legno di Pero Evaporato – 47,44€

Forever Prima SILVER – Stilo Con Puntale In Ethergraf – ARGENTO – 30,02€

Non le abbiamo elencate tutte, ma la fascia di prezzo in generale è quella sopra indicata.