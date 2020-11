Lo Sconto IVA lanciato nell’ultimo periodo da Trony è una meraviglia assoluta, una delle rare possibilità per l’utente finale di poter davvero risparmiare sul prezzo finale di listino, indipendentemente dal prodotto che andrà effettivamente a scegliere.

L’idea è proprio questa e, lo diciamo subito, non si discosta da quanto abbiamo già visto in passato sempre da Trony. I clienti potranno sfruttare la campagna solamente nei punti vendita, non potranno accedere agli stessi identici prezzi sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte non risultano essere in nessun modo limitate.

Trony: queste sono le offerte da cogliere al volo

Con il volantino Trony gli utenti possono recarsi direttamente in negozio ed acquistare ciò che vogliono (solamente alcuni modelli non sono coinvolti nella campagna), ed una volta giunti in cassa ricevere uno sconto finale del 18,03%

Se arrivati a questo punto vi steste domandando il motivo per il quale la riduzione effettiva non corrisponda al 22%, proviamo a spiegarlo in pochissime parole. Immaginando di scegliere un prodotto il cui cartellino riporta 500 euro, dovete sapere che quest’ultimo è composto da listino + IVA, ma l’imposta non viene applicata sui 500 euro, bensì sul valore di listino. Questa piccola precisazione è molto importante, poiché giustifica la riduzione del 18,03%; l’IVA sul totale, come è facilmente immaginabile, non inciderà al 22%, ma proprio per i punti percentuali indicati poco sopra.

Per comprendere e conoscere da vicino l’intera campagna promozionale di Trony, abbiamo qui sotto inserito le immagini.