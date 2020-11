Expert mette la freccia e sorpassa Trony con il lancio di un volantino che vuole assecondare le richieste dei consumatori, cercando di proporre sconti speciali sulla maggior parte dei prodotti presenti in catalogo.

La campagna promozionale, come praticamente sempre accade parlando di Expert, è attiva anche online sul sito ufficiale; in questo caso l’utente potrà acquistare la merce allo stesso identico prezzo anche dal divano di casa propria, con spedizione però a pagamento presso il domicilio.

Expert: il volantino è davvero incredibile

Come presso altri rivenditori di elettronica, anche in questo caso sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi abbastanza ridotti, sebbene comunque l’occhio si soffermi su due modelli in particolare.

Il primo modello che possiamo consigliare è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un top di gamma in linea con il Galaxy S20 visto nel corso della primavera corrente, ma con una differenza sostanziale, il processore è il Qualcomm Snapdragon 865 e non il Samsung Exynos. Il suo prezzo non differisce dal livello attuale del fratello, di conseguenza avrà un costo finale di 669 euro per la versione no brand.

Volendo invece osare di più, è possibile acquistare anche un ottimo Samsung Galaxy S20+, uno dei migliori terminali di tutto il 2020, acquistabile oggi a 849 euro. Non è il prezzo più basso di sempre, ma sicuramente rappresenta un ottimo punto di partenza per avvicinarsi alla fascia alta del mondo mobile.

Altre informazioni in merito al volantino Expert le potete trovare sul sito ufficiale.