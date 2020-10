Ottenere l’immunità fiscale nei confronti del Bollo Auto non è possibile dopo il voto di sfiducia del Governo a margine del mancato aumento previsto per l’IVA. Ma insieme al veto sono giunte nuove disposizioni locali per il conferimento delle autonomia amministrative.

Le Regioni assumono un ruolo sempre più centrale nella gestione patrimoniale legata al mondo delle immatricolazioni. Tante persone possono ottenere esenzione Bollo dicendo addio all’imposta odiata dopo una decisione che rende felici parecchi automobilisti. Ecco che cosa è stato stabilito.

Bollo Auto: ecco le Regioni che non chiedono interessi e dove si può evitare di pagarlo

Da centinaia a migliaia di euro. Sono queste le cifre che ogni anno giungono all’attenzione dei cittadini italiani che hanno ereditato un’automobile nuova o usata. Il Bollo Auto Gratis è possibile ma in certi contesti ed a certe ben determinate condizioni.

In Emilia Romagna, ad esempio, si è attenuato il carico fiscale per coloro che seguono la scia della mobilità eco sostenibile. Nei confronti di coloro che passano ad un’auto ibrida si conferma l’estromissione dai costi di gestione per l’imposta di possesso. Discorso che vale se il veicolo registrato (domanda spontanea da fare al momento dell’acquisto) matura un onere annuale non superiore a 191 Euro.

In altri frangenti è possibile eliminare gli interessi continuando ad utilizzare l’auto senza generare notifiche esattoriali. A margine della pandemia, infatti, le seguenti Regioni hanno deciso per la proroga a costo zero secondo il nuovo calendario.