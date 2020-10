Suburra: le nuove notizie sulla serie televisiva che aspettavi da mesi

La sua assenza iniziava a farsi sentire e noi, amanti della serie televisiva Suburra, non resistevano più. Oggi finalmente possiamo dirvi che manca pochissimo al suo arrivo sulla piattaforma americana Netflix. Volete sapere quando potremo vedere le nuove puntate con Alessandro Borghi? Continuate a leggere per scoprirlo!

Suburra 3: attori, trama e data d’uscita

Innanzitutto prima di leggere sedetevi e tenetevi forti. Suburra 3 sarà l’ultima di una lunga serie e non tornerà con altri episodi, dunque godiamoci al meglio questi momenti che precedono il suo arrivo. Dopo un’incessante attesa prolungata per via del Covid-19, lo stesso protagonista Alessandro Borghi ha annunciato in un breve video sul suo profilo Instagram il ritorno di Suburra 3 per il 30 ottobre. Per giunta sulla sua pagina Facebook, Netflix ha pubblicato un teaser che mette le cose in chiaro sulla trama: nella terza stagione della serie tv assisteremo ad un vero e proprio scontro finale tra criminalità, chiesa e politica. Il motivo proviene dalla ricerca di ottenere il potere su Roma e Provincia. Pertanto quest’ultima, la Capitale, farà da sfondo a una delle migliori serie italiane degli ultimi anni.

Dagli ultimi video pubblicati online dai protagonisti possiamo già dedurre che toneranno Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, gli amati interpreti di Aureliano e Spadino. Accanto a loro vi è anche Filippo Nigro, che interpreta Amedeo Cinaglia, e Francesco Acquaroli che invece è Samurai.

Rivedremo poi Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Paola Sotgiu (Adelaide Anacleti), Carlotta Antonelli (Angelica), Federica Sabatini (Nadia), Jacopo Venturiero (Adriano), Alberto Cracco (il Cardinale Fiorenzo Nascari) e Claudia Gerini (Sara Moraschi) il personaggio femminile per antonomasia della serie tv.