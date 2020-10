MediaWorld prosegue imperterrita con la propria campagna promozionale SottoCosto, riuscendo nel contempo a scontare un elevato quantitativo di prodotti a prezzi effettivamente molto ridotti.

Gli utenti possono accedere agli sconti sia sul sito ufficiale, che comunque in tutti i punti vendita in Italia. La spedizione presso il domicilio, purtroppo, è da ritenersi a pagamento, ovvero aggiuntiva rispetto al valore effettivamente mostrato a schermo. Per risparmiare sotto questo punto di vista, si consiglia caldamente la consegna in negozio, è sempre gratuita indipendentemente dalla cifra spesa.

Volantino MediaWorld: questi sono i prezzi del momento

Il prodotto che è maggiormente in grado di attirare l’attenzione del consumatore finale è sicuramente il Samsung Galaxy Note 20, un terminale recentemente comparso sul mercato italiano, ed inizialmente in vendita ad un prezzo troppo elevato, rispetto alle disponibilità attuali della popolazione. Grazie a MediaWorld il modello inizia a diventare maggiormente appetibile, sono richiesti 799 euro per l’acquisto della versione no brand.

Stesso prezzo per l’Apple iPhone 11, un altro modello iconico della telefonia mobile, si tratta a tutti gli effetti del terminale più richiesto degli ultimi mesi, almeno per quanto riguarda il mondo dell’azienda di Cupertino. La versione disponibile da MediaWorld prevede 64GB di memoria interna.

Il volantino naturalmente non si ferma qui e non si limita esclusivamente ai suddetti dispositivi, per essere aggiornati sulla campagna promozionale SottoCosto di MediaWorld dovete assolutamente fare affidamento sulle pagine che trovate elencate direttamente sul sito ufficiale.