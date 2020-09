Suburra, After Life, Sex Education: arriveranno ancora buone notizie?

La conosciuta piattaforma Netflix ha comunicato la cancellazione di alcune serie tv come “Jane e Legion”, “Pulp Fiction”, “2001: Odissea nello Spazio”, “Una Pazza giornata in vacanza”, “Ragazze a Beverly Hills”, “Scream”, “Scream 2″, “Scream 3″, “Resident Evil: Extinction”, “L’estate Addosso“, “Natural Born Pranksters” e “Ghost Rider”. Ma anche “Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made”, “Split“, “American Honey“ e “We are Your Friends“, “Smosh: il Film“. Cosa ne sarà invece di Suburra, After Life, Sex Education?

Suburra, After Life, Sex Education: notizie in arrivo dalla piattaforma

Le riprese di Suburra, come ormai sappiamo, sono state avviate nel mese di Ottobre 2019 con l’ingenuità che tutto andasse secondo i piani. Purtroppo però la produzione si è vista bloccata per via dell’arrivo incessante del virus. Fortunatamente, dopo quasi un anno, il cast è tornato sul set delle riprese. Secondo le indiscrezioni, l’intera troupes è stata avvistata nel centro di Roma.

Per quanto riguarda After Life invece, nel post pubblicato online, il protagonista Gervais ha lanciato un nuovo messaggio: “Poiché così tanti di voi hanno guardato After Life 2 così rapidamente, siamo tornati in prima posizione”, Ricky prosegue affermando che “le brave persone di Netflix mi hanno suggerito di alzare il mio cu*o grasso e fare un’altra stagione. Questa è tutta colpa vostra”. La seconda season è uscita lo scorso 24 Aprile, ciò significa che bisognerà aspettare ancora diversi mesi.

Anche le riprese di Sex Education, potrebbero durare fino a fine anno. Ciò comporterà un’attesa piuttosto duratura che si protrarrà fino alla primavera del 2021. Per gli aggiornamenti passate sulla nostra piattaforma!