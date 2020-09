La piattaforma di streaming online più utilizzata in tutto il mondo è senza ombra di dubbio Netflix e in tantissimi apprezzano sempre di più il suo ampio catalogo tra film, serie televisive, documentari e cartoni animati. Purtroppo, però, altrettanto numerosi sono gli utenti che si lamentano delle varie eliminazioni che Netflix effettua periodicamente.

La piattaforma, infatti, rivela ai suoi utenti che si tratta di una decisione necessaria per introdurre dei nuovi contenuti multimediali e perché deve rispettare delle regole ben precise. A volte, infatti, capita di eliminare un contenuto multimediale perché i diritti precedentemente acquistati sono ormai scaduti, mentre altri sono eliminati perché hanno avuto pochissimi riscontri positivi.

Ad oggi ci sono dei nuovi cambiamenti sul catalogo, ma eccoli descritti qui di seguito.

Netflix elimina dei nuovi contenuti dal suo catalogo: ecco quali sono i titoli

Secondo un noto sito online, Netflixlovers.it, la piattaforma ha deciso di eliminare numerosi titoli in questo mese di Settembre. In particolare, l’11 Settembre è l’ultimo giorno per Jane e Legion. Il 14 di Settembre è l’ultimo giorno per Pulp Fiction, 2001: Odissea nello Spazio, Una Pazza giornata in vacanza, Ragazze a Beverly Hills, Scream, Scream 2, Scream 3, Resident Evil: Extinction, L’estate Addosso, Natural Born Pranksters e Ghost Rider.

Anche il 15 di Settembre è l’ultimo giorno per alcuni titoli e in particolare per Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made. Il 16 di Settembre, invece, è l’ultimo giorno per Split, American Honey e We are Your Friends. Infine, il 21 di Settembre sarà l’ultimo giorno per Smosh: il Film.