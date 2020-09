Mancano pochi giorni all’aggiornamento di Call of Duty: Mobile per il primo anniversario e i giocatori sono incredibilmente entusiasti. Gli sviluppatori hanno già promesso una valanga di nuovi contenuti che arriveranno con il prossimo aggiornamento.

In passato, ci sono stati numerosi e massicci aggiornamenti di Call of Duty Mobile. Ad esempio, l’aggiornamento della stagione 9 era così grande che ha trasformato il gioco di battle royale per smartphone in Warzone. Ebbene, è interessante notare che l’aggiornamento del primo anniversario sarà più grande della stagione 9 e di tutti i precedenti “aggiornamenti abituali”.

Call of Duty Mobile porterà una valanga di nuovi contenuti

Recentemente, Call of Duty Mobile ha rilasciato l’ultimo aggiornamento della community di settembre su Reddit. Nell’aggiornamento, gli sviluppatori hanno parlato della stagione 10 in corso mentre interagiscono anche con i fan. Nella sezione dei commenti dell’aggiornamento della community, un giocatore ha chiesto agli sviluppatori di rivelare tutti i dettagli del prossimo aggiornamento. COD Mobile ha continuato a rispondere alla domanda del giocatore dicendo che il prossimo aggiornamento sarà più grande del “tuo solito aggiornamento”.

In altre parole, gli sviluppatori hanno confermato che “in termini di contenuto” il prossimo aggiornamento sarà spettacolare. Call of Duty Mobile rilascerà l’aggiornamento del primo anniversario ad ottobre. Qualche tempo fa, gli sviluppatori hanno confermato che la stagione 11, a differenza delle stagioni precedenti, non avrà un server di prova.

Tuttavia, ci sono state diverse fughe di notizie e voci che suggeriscono che l’aggiornamento della stagione 11 di COD Mobile potrebbe introdurre la “Modalità notturna” nel gioco. Inoltre, i giocatori si aspettano che la modalità Zombi preferita dai fan torni come parte dell’aggiornamento del primo anniversario.