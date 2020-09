TrollHunters, Miraculous, The Deep: Netflix offre serie tv ai bambini

Netflix è una piattaforma streaming a 360 gradi. Essa ha pensato proprio a tutti: dagli adulti, agli adolescenti per finire con i bambini. Al suo interno infatti vi sono serie tv di ogni genere e trama. Tra le opere cinematografiche animate da vedere in famiglia troviamo Dragon Trainer, Shrek, Klaus – I Segreti del Natale e i film dello studio Ghibli (tra cui “Laputa – Il Castello Nel Cielo”, “Il mio vicino Totoro”, “Kiki – Consegne a domicilio”, “Pioggia di Ricordi”, “Porco Rosso”, “Si sente il Mare”, “I racconti di Terramare”, “La storia della Principessa Splendente”, “Il Castello errante di Howl”, “Pom Poko”, “La collina dei papaveri”, “I sospiri del mio cuore”, “Nausicaä della Valle del vento”, “Principessa Mononoke”, “I miei vicini Yamada”, “La città incantata”, “La ricompensa del gatto”, “Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento”). Ma soprattutto propone opere interessanti come TrollHunters, Miraculous, The Deep.

TrollHunters, Miraculous, The Deep: le serie da vedere con i propri bimbi

Trollhunters: I racconti di Arcadia (Trollhunters: Tales of Arcadia) è una serie televisiva d’animazione fantasy ideata per Netflix da Guillermo del Toro e prodotta dalla DreamWorks Animation e Double Dare You Productions. Tratta la storia di James Lake Jr., un ragazzo adolescente che scopre un misterioso amuleto e si ritrova catapultato in un regno segreto abitato da troll e altre creature magiche.

Miraculous è una serie animata franco-giapponese-coreana, creata tramite la computer grafica, da Thomas Astruc e prodotta da Zagtoon, Toei Animation, SAMG Animation e Method Animation. Questa ha come protagonisti due ragazzi di Parigi, Marinette e Adrien, che si trasformano nei supereroi Ladybug e Chat Noir con lo scopo do proteggere la città dai supercattivi creati da Papillon.

The Deep è una serie televisiva animata australiana/canadese che si basa sui romanzi grafici ideati da Tom Taylor e James Brouwer e pubblicati da Gestalt Comics. Questa narra le avvincenti avventure della famiglia Nekton, una famiglia di esploratori da generazioni. Questi ricercano da sempre le particolarità degli abissi marini e vivono in un sottomarino lungo più di 60 m: l’Aronax.