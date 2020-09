Hai mai sentito parlare di Rocket League? E’ uno dei giochi più popolari di sempre, giocato da anni da milioni di giocatori in tutto il mondo. Si tratta di un ibrido arcade che unisce il calcio al racing e, detto in parole molto povere, si dovrà cercare di fare gol con il proprio bolide.

A partire da oggi, per la felicità di tutti quegli utenti che avrebbero voluto provare il titolo ma non hanno mai avuto occasione di farlo, Rocket League sarà Free-to-Play e per incentivare a scaricare il gioco, la Epic Games ha pensato ad un paio di iniziative molto interessanti.

Rocket League è ora Free-to-Play per sempre, scaricarlo e ricevi 10 euro

Anzitutto, chiunque scaricherà Rocket League dall’Epic Games Store a partire da oggi, riceverà un buono sconto del valore di 10 euro. Non è ancora chiaro come sarà possibile usufruire del buono, ma molto probabilmente potrà essere spero per l’acquisto di giochi o contenuti aggiuntivi già disponibili e del valore superiore ai 14 euro. Non potrà essere utilizzato, dunque, per i pre-order di giochi in uscita.

Inoltre, a partire dal prossimo 26 settembre e fino al 12 ottobre sarà possibile giocare all’evento Llama Rama per vincere una serie di contenuti a tema Fortnite. A seguire, le sfide da completare per ricevere tutte le ricompense.

Antenna Llama Flyer: gioca una partita online su una qualsiasi playlist

gioca una partita online su una qualsiasi playlist Copricapo Top Llama: vinci una partita online in casual con l’antenna Llama FLyer

vinci una partita online in casual con l’antenna Llama FLyer Adesivo Loot Llama: effettua cinque goal, salvataggi o assist con il copricapo Top Llama

effettua cinque goal, salvataggi o assist con il copricapo Top Llama Ruote Llama: vinci cinque partite online su qualsiasi playlist con l’adesivo Loot Llama

vinci cinque partite online su qualsiasi playlist con l’adesivo Loot Llama Bus della Battaglia: diventa l’MVP in una qualsiasi partita online con le Ruote Llama

Ricordiamo, infine, che Rocket League potrà essere scaricato gratuitamente su una qualsiasi piattaforma (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam ed Epic Games Store).