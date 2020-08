Nella giornata di ieri, Epic Games ha lanciato il Capitolo 2 della Stagione 4 di Fortnite. Questo, intitolato Nexus War, ha introdotto alcuni dei supereroi più amati dell’universo Marvel, tra cui Thor, Iron Man, She-Hulk, Storm e DoctorDoom. Oltre ciò, l’aggiornamento ha introdotto il nuovo Pass Battaglia ed una serie di contenuti acquistabili. Peccato, però, che niente di tutto ciò sarà disponibile per gli utenti Apple. I più fortunati, ovvero coloro che ancora posseggono il gioco sul proprio iPhone, dovranno accontentarsi della vecchia versione.

Fortnite si aggiorna, ma gli utenti Apple non possono giocarci

Per chi non lo sapesse, Apple ha deciso di rimuovere l’app di Fortnite dal proprio Store in seguito ad un aggiornamento che permette agli utenti di effettuare acquisti in-app pagando direttamente la Epic Games, bypassando i sistemi di pagamento di Apple. Così facendo, il colosso di Cupertino perderebbe la percentuale del 30% che riscuote su ogni mini-transazione all’interno di Fortnite.

Non solo non è più possibile scaricare Fortnite sul proprio iPhone, ma non è neppure possibile aggiornare l’app alla nuova versione e la stessa Epic Games ha comunicato di aver messo in pausa lo sviluppo di Fortnite su dispositivi Apple, almeno fin quando non si troverà una soluzione a tutto ciò.

Intanto, mentre Apple ed Epic Games combattono in Tribunale, c’è chi ha pensato di vendere su Ebay il proprio iPhone con Fortnite installato a cifre da capogiro. In Italia si è arrivati a chiedere tremila euro per un iPhone XS da 64 GB con Fortnite, ma sull’eBay americano ci sono utenti che vendono iPhone X a diecimila dollari.