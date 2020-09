Dal mese di Giugno in Italia è attivo il servizio Sky WiFi. La pay tv, dopo i rumors e le indiscrezioni, è diventata una vera e propria media company nel campo delle telecomunicazioni, aggiungendo ai canali satellitari anche la possibilità di attivare piani per la telefonia domestica.

Nel corso di queste settimane estive, i clienti di Sky hanno avuto modo di scoprire le prime offerte commerciali del nuovo brand. In associazioni alle tariffe, gli abbonati storici di Sky potranno anche beneficiare di iniziative vantaggiose per dotarsi di un piano in Fibra Ottica

.

Sky WiFi, le promozioni esclusive dedicate agli abbonati storici

Come sempre in casa Sky, i vantaggi migliori sono dedicati agli utenti fedeli che fanno parte del programma Extra. Gli annoiati da almeno tre anni alla pay tv avranno modo di attivare tre mesi gratuiti per la componente telefonica. Ci sono invece sei mesi gratis per chi ha un piano attivo da almeno sei anni.

Da queste iniziative si capisce anche l’indirizzo che Sky prenderà con la presenza di iniziative per quanto concerne il satellitare e la Fibra ottica. Nel corso delle prossime settimane, a tal proposito, è lecito attendersi sempre più promozioni all inclusive con la presenza di ambedue le componenti.

Già ora gli abbonati della media company possono contare su un’offerta tutto incluso. Al costo di 39,99 euro, la compagnia garantisce la visione dei contenuti Sky Tv con la tecnologia streaming e la connessione in Fibra ottica. Il prezzo per il rinnovo mensile è bloccato per i primi tre anni.