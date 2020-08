Google Maps è una delle applicazioni più utilizzate in tutto il mondo dagli utenti che sono alla ricerca di una posizione, luogo, locale, negozio e tanto altro. Il colosso di Mountain View con questo servizio ha accontentato tantissimi utenti, ma continua ad accontentarli con l’introduzione di nuove funzioni.

Recentemente, infatti, i suoi sviluppatori hanno introdotto un nuovo aggiornamento per introdurre delle novità per quanto riguarda gli utenti che utilizzano l’applicazione su un dispositivo iOS. Eccole descritte qui di seguito.

Google Maps introduce un nuovo aggiornamento e alcune nuove funzioni: ecco i dettagli

La nuova e recente versione di Apple è la 13.4 con la quale ha consentito alle varie applicazioni di terze parte che offrono un servizio di navigazione, di sfruttare al meglio le nuove funzionalità offerte da CarPlay Dashboard. Il colosso di Mountain View ha quindi deciso di utilizzare su Google Maps la visualizzazione in schermo condiviso su tutte le automobili supportate da CarPlay.

Le novità fortunatamente non finiscono qui per gli utenti perché recentemente, secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, che l’applicazione di navigazione più utilizzata al mondo tornerà nuovamente su Apple Watch in modo definitivo. In questo modo gli utenti possono controllare il loro percorso di viaggio direttamente dal proprio polso visualizzando rapidamente i tempi di arrivo stimati e tutte le indicazioni per raggiungere quel determinato luogo inserito.

Si ricorda che l’applicazione è gratuita e disponibile per tutti gli utenti con un dispositivo Android e Apple su Play Store o App Store. Si tratta di un’app decisamente completa, facile e veloce.