Se vi state chiedendo se il Canone RAI e il Bollo Auto sono stati aboliti probabilmente rimarrete delusi. Molto spesso sul web si discute circa la possibile abolizione delle due tasse, ma purtroppo si tratta solo di fake news. Molti utenti hanno creduto ciecamente ad un avvenimento del genere, sperando che potessero vedere le loro spese diminuire sempre di più.

A quanto pare, non molto tempo fa, su un sito di dubbia affidabilità, è comparsa una notizia secondo la quale il Governo aveva pensato di abolire definitivamente le due tasse. Ovviamente, essendo che davvero nessuno è volenteroso di pagare queste due imposte, tutti hanno creduto subito alla notizia la quale è stata accolta con estrema felicità.

Canone Rai e Bollo auto: il Governo non ha alcun interesse ad abolire le due imposte

Tuttavia, ci dispiace comunicare che questa si tratta solo di una fake news, ossia una notizia che ha come scopo di attirare traffico e click sul proprio sito in modo tale che, tramite banner pubblicitari e sponsor, questi riescano a guadagnare in maniera subdola qualche soldo extra.

Il Governo, infatti, attualmente non ha alcun interesse a eliminare le due imposte, soprattutto perché dal punto di vista economico nelle casse dello Stato entrano veramente tanti soldi. Se lo Stato dovesse abolire le due imposte, rinuncerebbe anche a ben 7,5 miliardi di euro annui.

Dunque, ciò non è assolutamente fattibile. Nonostante questo sia un periodo difficile per tutto il mondo, non mancheranno mai persone o siti Internet che faranno girare delle notizie inventate di sana pianta con l’unico scopo di attirare click. La raccomandazione che possiamo farvi è quella di stare attenti il più possibile e di verificare anche da altri siti se la fonte che state leggendo è veritiera.