Gli amanti del calcio lo sanno. Sanno che il loro gioco del cuore non li ha abbandonati col passare del tempo. Ed è così, perché FIFA 21 farà un grande ritorno tra pochissimo tempo. La notizia tanto attesa è stata lanciata durante l’EA Play Live e la data d’uscita è ormai ufficiale. Ma da quando sarà possibile usufruirne?

FIFA 21: il videogame sul calcio è pronto a tornare in scena

EA Sports ha sfruttato la conferenza per dare delle maggiori informazioni sul Dual Entitlement, il sistema che permetterà ai players di portare i progressi di FIFA 21 Ultimate Team e VOLTA Football su PlayStation 5. Ovviamente vi saranno tempi di caricamento rapidi, illuminazione e rendering in differita, una tecnologia di animazione avanzata, miglioramenti senza palla e molto altro ancora.

Come già accennato, il Dual Entitlement darà modo di aggiornare FIFA 21 dalla versione PlayStation 4 alla versione PlayStation 5 senza costi ulteriori. Basterà dunque scegliere se acquistare FIFA 21 in versione fisica o digitale, in base alla versione di PlayStation 5 che avrete intenzione di comprare.

Per quanto riguarda invece i dettagli tecnici sul nuovo FIFA, non sono trapelate molte informazioni. Per il momento sappiamo con certezza che le versioni per l’attuale generazione saranno ancora una volta fondate sul Frostbite, mentre graficamente parlando, non sono stati effettuati dei grandi cambiamenti. Ciononostante, la versione PlayStation 5, promette dei nuovi rapidi tempi di caricamento, un miglioramento globale della grafica e tante altre novità che verranno mostrate nel corso l’estate.

Al momento le info a riguardo si lasciano desiderare, pertanto lo scopriremo solo vivendo! A proposito, la data d’uscita è prevista per il 9 ottobre 2020.