Non è raro imbattersi in malware Android dallo straordinario potere distruttivo. Anche in questo caso il negozio di fiducia delle app di Google ha scoperto una serie di pericoli. Il Play Store si è popolato con software malevoli in grado di mettere a repentaglio la nostra sicurezza. A segnalare l’accaduto sono stati gli esperti di Avast.

In un recente rapporto hanno diramato la lista delle app a rischio. Dopo la rimozione dagli scaffali del robottino verde è strettamente necessario disinstallarle prima che facciano ulteriori danni. Scopriamo insieme quali sono.

App Android da disinstallare perché pericolose: ecco la lista nera del Play Store di Google

Ben 47 app maligne quelle notificate dagli esperti di sicurezza e dagli analisti che consigliano caldamente di eliminarle subito. Incautamente potremmo mettere a serio rischio la nostra privacy e la nostra sicurezza. Fortunatamente non si possono più scaricare ed installare ma chi lo ha già fatto, oppure pensa si trovarle in forma si APK altrove, è chiamato a provvedere alla loro rimozione.

Delle 47 app ce ne sono ancora 17 non rimosse. Sono al vaglio del sistema di analisi di Mountain View e di fatto si possono ancora vedere all’interno dello store. Non si tratta della prima incursione degli esperti contro app dannose. Queste, nello specifico, invadono lo spazio utente con pubblicità invasiva che compare random durante il giorno. Queste app sono in grado di ridurre la dimensione delle icone per non essere intercettate ed eliminate dall’utente. Non ci resta che fare attenzione per le app con malware che troviamo nella seguente lista: