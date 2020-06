In Germania è in corso uno scandalo finanziario di grossa portata, che coinvolge la società di pagamenti online Wirecard, successivamente alla scoperta di un ammanco di 1,9 miliardi di euro che si credeva fossero depositati come fondi fiduciari in due banche delle Filippine ma che in realtà non sono mai esistiti. Nella vicenda stanno ricevendo molte critiche e accuse anche l’Autorità federale di vigilanza finanziaria del paese (Bafin, il corrispettivo italiano della Consob), la società di consulenza e revisione dei conti Ernst&Young e il governo di Angela Merkel.

Scandalo Wirecard, una grande scossa nell’abito fintech

All’inizio di giugno la sede di Wirecard era stata perquisita: il sospetto dei pubblici ministeri era che la dirigenza di Wirecard avesse divulgato informazioni fuorvianti per influenzare il prezzo delle sue azioni. Il 17 giugno, poi, la società di consulenza Ernst&Young non era riuscita a chiudere il bilancio del 2019 di Wirecard per mancanza di informazioni sufficienti sui saldi di cassa di due conti asiatici, la cui esistenza nel frattempo era stata smentita dalla Banca centrale delle Filippine. L’amministratore delegato di Wirecard, Markus Braun, e il consiglio di amministrazione avevano detto che la società era stata vittima di una frode, e il 19 giugno Braun aveva dato le dimissioni.

Tre giorni dopo la procura di Monaco aveva firmato un mandato di arresto nei suoi confronti, contestandogli il ritocco del bilancio «per rendere più appetibile l’impresa sul mercato» (Braun è stato poi rilasciato dietro il pagamento di una cauzione da cinque milioni di euro). Il 25 giugno Wirecard ha presentato istanza di fallimento al tribunale di Monaco di Baviera «a causa dell’insolvenza imminente e dell’indebitamento eccessivo». Nei giorni successivi il suo titolo in Borsa è crollato, passando in una settimana da 100 a meno di due euro ad azione. Nel frattempo il direttore operativo di Wirecard, Jan Marsalek, licenziato subito dopo le notizie dello scandalo, non è più rintracciabile; secondo alcuni giornali potrebbe trovarsi nelle Filippine.