WhatsApp: una nuova truffa vi porta via 10 euro, ecco il messaggio

Sono tante le ragioni per cui gli utenti dovrebbero affidarsi a WhatsApp e a nient’altro, soprattutto perché difficilmente ci si può fidare di qualcosa che non si conosce. La nota applicazione colorata di verde è diventata così famosa negli anni proprio perché gli utenti non fanno altro che crescere. Ad oggi oltre 1 miliardo di persone si servono di questa piattaforma, la quale non fa altro che migliorare a vista d’occhio.

Il merito è soprattutto quello di fornire tante funzioni, le quali ogni mese vengono implementate da i nuovi aggiornamenti. Ci sono però delle piccole problematiche, le quali non possono essere purtroppo per i criticoni affibbiate ha WhatsApp. Le truffe continuano a girare in chat, ma quella è solo colpa di alcuni utenti che non hanno di meglio da fare. Nei giorni scorsi sono state tante le segnalazioni in merito ad un nuovo tranello, il quale inviterebbe gli utenti a ottenere una sorta di regalo.

WhatsApp, con la nuova truffa qualcuno mi prometti una ricarica gratuita ma vi porta solo via 10 €

Ogni giorno gli utenti sono pronti a segnalare una nuova truffa su WhatsApp, proprio come in questi casi. Secondo quanto riportato nelle ultime ore sarebbero state tante le lamentele da parte del pubblico per via di un nuovo messaggio.

Questo permetterebbe una ricarica gratuita dal valore di 10 €. In realtà non si tratta altro che di una truffa, visto che il link di porta ad inserire i vostri dati ma solo per estorcervi la medesima cifra. Detto ciò, state e quindi molto attenti e non diffondete assolutamente il messaggio.