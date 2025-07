WhatsApp: un pericolo per il conto in banca arriva in chat

Al giorno d’oggi, praticamente chiunque utilizza WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica infatti ha spopolato nel corso dell’ultimo decennio diventando sostanzialmente l’applicazione maggiormente presente all’interno di ogni smartphone del mondo, tutto ciò ovviamente ha restituito alla piattaforma un’utenza davvero senza precedenti segno e motivo di orgoglio per WhatsApp.

Tutto ciò, purtroppo presenta un altro lato della medaglia che però può essere decisamente problematico, l’enorme mole di utenza che gode dei servizi di WhatsApp ha attratto le attenzioni purtroppo anche dei truffatori, questi elementi decisamente poco raccomandabili infatti sono decisamente interessati ad una possibilità di attaccare moltissimi utenti come quella che viene garantita da WhatsApp ed infatti non hanno perso tempo a sfruttarla, recentemente infatti le truffe online sono esplose su WhatsApp e non vogliono proprio saperne di mollare la presa.

Recentemente qui in Italia, una nuova truffa che utilizza WhatsApp esplosa in modo evidente, in questo caso viene sfruttato anche il nome di YouTube per scopi illeciti, scopriamo meglio come funziona tutto questo in modo da difenderci come si deve.

Truffa molto pericolosa

La nuova Truffa che esplosa qui su WhatsApp negli ultimi tempi si presenta la vittima come un messaggio da parte di YouTube che promette un guadagno facile e veloce, eseguendo piccoli e banali compiti, i truffatori infatti promettono dei bonifici alla vittima in cambio di alcuni commenti o di alcuni like sotto dei video, la cosa paradossale è che questi bonifici vengono inviati veramente ma servono a conquistare la fiducia della vittima dal momento che in secondo momento le si chiederà di effettuare un bonifico a propria volta di qualche centinaio di euro con la promessa di riceverlo indietro, moltiplicato svariate volte, in soldoni vengono promessi soldi gratis alla vittima.

Ovviamente non ci vuole un genio per capire che si tratta di un inganno dal momento che una volta inviati quei soldi sparirebbero nel nulla insieme ai truffatori, senza alcuna possibilità di recuperare il proprio denaro.