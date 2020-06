Nuove serie TV usciranno presto su Netflix consentendo a moltissimi utenti di potersi divertire con tante novità. Il catalogo del colosso dello streaming, infatti, è sempre in aggiornamento acquisendo sempre serie TV intriganti e telefilm da tutto il mondo offrendo, per giunta, una delle offerte più vaste sul mercato. Vi sono, però, alcuni titoli capaci di intrigare particolarmente gli abbonati spingendo gli stessi a volerne sempre di più sebbene la situazione sia un po’ difficile al momento.

Netflix: molte serie TV ritorneranno solo il prossimo anno

Vista la pandemia da coronavirus che si è diffusa in tutto il mondo, molte produzione hanno dovuto subire uno stop imprevisto che ha creato problemi sulle tabelle di marcia. Sebbene la salute di staff e cast debba sempre essere messa al primo posto, ciò si è tradotto in serie TV rimandante al possono anno.

In tema di catalogo Netflix, tra quelle più amate che senza ombra di dubbio torneranno solo con il 2021 possiamo citare The Witcher e After Life. Per quanto concerne il primo titolo, il tutto era già stato messo in conto già al rinnovo per la seconda stagione, mentre per After Life il rinnovo alla terza stagione è giunto solo in aprile.

Per ultimo ma non per importanza vi è poi Peaky Blinders: capace di aver stregato orde di abbonati, questo titolo ha attualmente ripreso la produzione della sua sesta stagione ma non è ben chiaro se la stessa riuscirà a tornare in carreggiata prima della fine dell’anno, in ogni caso non c’è da preoccuparsi: gli Shelby non abbandoneranno il loro pubblico.