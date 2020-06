Nell’ultimo periodo il mercato della Rete Fissa si è ingrandito, con l’ingresso anche di Sky wifi e l’annuncio dell’arrivo di Orange Business Services. Molti clienti attendono anche lo sbarco ufficiale di Iliad.

Da molte settimane si vocifera sul prossimo lancio della Rete Fissa da parte di Iliad, moltissimi clienti infatti richiedono a gran voce un’offerta anche per casa.

Iliad potrebbe sbarcare con la Rete Fissa prima del previsto

Solamente qualche tempo fa i vertici del Gruppo in Italia e in Francia avevano affermato che il mercato fisso non rientrava nei piani della società, ma in seguito Iliad ha annunciato l’obiettivo di raggiungere la convergenza fisso-mobile nel 2024. Durante il corso della Capital Markets Day, l’operatore aveva annunciato il proprio ingresso nel mercato della rete fissa, evidenziando la priorità del segmento mobile nel proprio progetto di sviluppo.

In questi mesi non è emersa nessuna notizia certa sul lancio di Iliad nella fibra, ma secondo le prime indiscrezioni Iliad potrebbe diventare partner di Open Fiber per offrire i suoi servizi sul segmento fisso in Italia. Se è vero che ad oggi Iliad non ha dichiarato accordi con nessun partner per la fornitura di servizi in fibra, già tempo fa Benedetto Levi citava Open Fiber come uno degli operatori con offerte wholesale adatte per iniziare a offrire connettività sulla rete fissa.

Quel che è certo è che emerge adesso un intervallo temporale collocato comunque in anticipo rispetto ai piani iniziali. Secondo quanto riportato, infatti, è possibile che Iliad riesca a entrare nel mercato di rete fissa prima di quanto inizialmente stabilito. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.