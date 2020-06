WindTre ha in serbo una sorpresa per tutti gli utenti che vogliono richiedere una nuova SIM ricaricabile dell’operatore, in arrivo infatti una promozione che promette l’accesso a ben 100 giga di traffico dati al mese, dietro il pagamento di un contributo veramente ridotto, soli 5,99 euro a rinnovo.

Con la Go 50 Top+, l’azienda non vuole assolutamente scherzare e tenta in tutti i modi di avvicinarsi ai mostri sacri del settore. La promozione viene ad oggi distribuita sia come operator attack, quindi attivabile dai soli uscenti da Iliad o da un MVNO (solo tra ho.Mobile, PosteMobile, Fastweb e Kena), oppure come SMS attack (proposta direttamente con l’invio di un SMS).

In entrambi i casi obbliga il consumatore a richiedere la portabilità del numero originario, pagando inizialmente 10 euro per l’acquisto della nuova SIM. Fatto questo, richiederà il versamento di un canone fisso di 5,99 euro al mese, da pagare in primis tramite credito residuo, con la possibilità comunque di optare per la versione Easy Pay, con raddoppio di giga e ben 100 giga al mese.

WindTre: la promozione è incredibile

La Go 50 Top+, ad ogni modo, di base promette l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque, ma con l’aggiunta di 200 SMS da poter inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il bundle potrà essere sfruttato sia in Italia che all’estero, senza limitazioni particolari, nemmeno alla massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile. La promozione di WindTre può ad oggi essere richiesta solamente nei punti vendita, non online o altro in Italia.