Vodafone: arrivano le due offerte da 50GB in 5G per gli ex utenti

Vodafone sta continuando a far vedere la parte migliore di sé, ovvero quello che concerne il mondo della telefonia mobile e tutte le offerte. A quanto pare molti utenti sono ancora legati a quello che risulta essere il miglior provider in giro per l’Europa anche se con qualche utente in meno.

In tanti hanno infatti scelto di abbandonare la famosa azienda per guardare altrove. Una delle cause di questa diaspora è certamente da attribuire a Iliad, provider di provenienza francese che ad oggi in Italia risiede al quarto posto. Le sue promo a basso prezzo hanno fortemente incentivato gli utenti a scappare via da Vodafone che però adesso vuole assolutamente recuperare gran parte del pubblico. Il metodo migliore è quello di lanciare offerte di gran livello, le quali risultano essere quelle più piene di contenuti.

Vodafone: ora arrivano due offerte da 50GB in 4G per tutti gli utenti, ecco quanto costano e cosa includono nel prezzo

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2