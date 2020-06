Imminente il ritorno per molte delle serie più amate, i cui fan sono rimasti in attesa per tutti questi mesi trepidanti per conoscere il destino dei propri personaggi preferiti.

Insieme all’annuncio per il ritorno sui set di Peaky Blinders e Sex Education, emerge anche la ripresa delle registrazioni e dell’imminente arrivo in catalogo per altri contenuti molto apprezzati del panorama Netflix: parliamo di Stranger Things, Tredici e You.

In particolare, è già noto che la quarta ed ultima stagione di Tredici sbarcherà su Netflix a partire dal 5 giugno prossimo, quindi fra tre giorni, e i fan sono già trepidanti nell’attesa di scoprire quali sorprese avrà ancora in serbo questa ennesima stagione.

Stranger Things e You: quando il ritorno sul set?

Per quanto riguarda altre due serie molto seguite, non è così scontato che il ritorno sul set riesca ad avvenire in tempi brevi. Nel caso di You si prevedeva che le riprese iniziassero a febbraio, ma probabilmente vi saranno ritardi a causa della chiusura dei set di registrazione in ragione dell’emergenza Coronavirus.

Stesso discorso è applicabile per Stranger Things, il cui ritorno sulle scene è complicato dal fatto che non si stia girando più solo ad Atlanta, ma anche in Georgia. Potrebbero esserci pertanto problemi non solo nell’entrare all’interno del territorio nazionale, ma anche ad essere al completo in termini di cast, regista, costumisti, truccatori e quant’altro. Perché questo rappresenta uno dei pochi settori produttivi in cui non si può essere in numero inferiore alla totalità per dar vita al prodotto finale. Pertanto avremo maggiori delucidazioni nei prossimi mesi, magari proprio dagli stessi showrunner.