In futuro, il Play Store di Google potrebbe mostrarci una serie di video game-play relativi ai giochi più popolari per mobile. A darne la notizia sono stati, ancora una volta, i ragazzi di Android Police, dopo essere stati informati da un tipster che ha avuto modo di testare questa nuova funzionalità sullo smartphone Android di cui è in possesso.

Google Play mostrerà i video gameplay dei giochi più popolari

Attualmente, la funzionalità è ancora in fase di test per pochi, pochissimi utenti. Se il test dovesse portare a risultati positivi, il Play Store di Google si aggiornerà introducendo, anzitutto, una nuova sezione “Guarda gli altri giocare“. Nello specifico, questa sezione sarà integrata nella stessa pagina dedicata al titolo in questione e sarà disponibile solamente per quei giochi che hanno registrato un maggior numero di download (e quindi un maggior successo) sugli smartphone Android.

La sezione “Guarda gli altri giocare” suggerirà all’utente alcuni dei video YouTube più visti relativi a quel determinato gioco, mostrati in sequenza laterale. L’utente potrà sfogliare i video suggeriti e avviare la riproduzione del contenuto di proprio interesse. Ci sono ancora dubbi sulle modalità di visualizzazione. Non è ancora chiaro, infatti, se sarà possibile guardare il video direttamente dal Play Store o se una volta cliccato sul pulsante AVVIA, il video verrà aperto esternamente sull’app YouTube.

I ragazzi di Android Police hanno comunque comunicato di aver contattato la persona che ha fornito loro queste informazioni per ricevere maggiori dettagli a riguardo, per cui ci aspettiamo aggiornamenti per i prossimi giorni. Noi, come al solito, saremo qui pronti ad aggiornarvi.