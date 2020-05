Unieuro continua a stupire, i nuovi prezzi lanciati dall’azienda riescono a far emozionare i consumatori italiani, proprio perché ricchissimi di occasioni da non lasciarsi sfuggire, a partire da dispositivi di fascia decisamente elevata fortemente scontati.

Il volantino Unieuro discusso oggi non è attivo nei punti vendita, ma solamente sul sito ufficiale, nell’attesa di conoscere la campagna promozionale più recente (data la disattivazione della precedente nella giornata di ieri), ci appoggiamo interamente a quanto l’ottimo e-commerce appare essere in grado di offrire.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e degli incredibili codici sconto, sono tutti raccolti nel nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: i prezzi sono davvero tra i migliori

Il dispositivo più in voga dell’ultimo periodo, e maggiormente scontato, è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un terminale in commercio da più di un anno, ma ancora considerato tra i migliori del suo tempo, proprio perchè ricco di caratteristiche tecniche di alta qualità e per la presenza dei cosiddetti servizi Google. La richiesta finale di 599 euro appare essere più che giustificata, l’acquisto lo consigliamo a chi è alla ricerca di qualità generale, ma allo stesso tempo non punta sempre e soltanto all’ultimo modello in commercio.

Sempre restando entro il mondo degli smartphone, le alternative più valide sono rappresentate da Huawei Nova 5T, oggi in vendita a 349 euro, e Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro. La qualità ovviamente cala rispetto al modello precedente, ma restano ancora perfettamente in grado di soddisfare gli utenti più esigenti.

Il volantino Unieuro è attivo solo online, per maggiori informazioni collegatevi qui.