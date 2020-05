Gli attuali bundle di telefonia mobile sono costituiti di un volume di Giga per il traffico dati mensile che quasi non sappiamo effettivamente cosa farne. TIM, Wind Tre, Vodafone e soprattutto Iliad ci hanno messo in condizione di avere un pacchetto dati davvero generoso a prezzi vantaggiosi, e il prossimo step sui contratti sarà probabilmente la concessione dell’internet illimitato. Ma effettivamente tutto questo ci serve? Di quanti Giga necessitiamo veramente?

Sebbene tutto dipenda dalle nostre abitudini, possiamo effettuare una stima di un possibile pacchetto di soglie dati adeguato in modo di arrivare a fine mese senza rimanere scoperti. Uno studio sui profili d’uso è stato redatto SosTariffe.it, vediamo quindi insieme in quale categoria di utenti rientrate.

Internet Illimitato non serve: bastano i Giga di Tim, Wind, Tre e Vodafone

Parlando di profili d’uso nel consumo dei dati su connessione di rete, un utente che non fa della navigazione il suo punto forte mediamente necessita di 4 GB al mese. Dunque, il profilo di un utente Light corrisponde a un consumo medio di:

180 ore di navigazione web;

20 video in streaming;

60 file MP3 da ascoltare;

60 foto e 250 documenti in download;

download di 1 film;

invio di 2500 e-mail.

Per un profilo d’uso un po’ più frequente si consigliano almeno 8 GB, mediamente divisi in:

300 ore di navigazione web;

25 video in streaming;

100 canzoni in MP3;

150 foto e 500 documenti scaricati;

il download di 4 film;

l’invio 5000 e-mail.

Per un uso intensivo del traffico dati serve un bundle con almeno 15 GB, mentre sono in pochi gli utenti che necessitano di un pacchetto che superi i 30 GB mensili. Tuttavia, come detto in calce la nuova tendenza degli operatori di telefonia mobile è proporre pacchetti con Giga illimitati per le app usate più di frequente. WhatsApp, Facebook, Skype, Telegram, Google Maps o Spotify: tutte applicazioni che operatori come TIM o Vodafone offrono a consumo dati zero.

E voi? Di quanti Giga avete bisogno?